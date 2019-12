Energia: Besseghini, 'con approccio progressivo no ripercussioni su consumatori'**

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "I dati odierni confermano la correttezza delle scelte operate in passato. L’approccio progressivo di riforma ha permesso di evitare ripercussioni sui consumatori, pur nella invariata difficoltà di dover gestire una importante componente para fiscale nella composizione della tariffa". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Arera, Stefano Besseghini dopo che l'Autorità ha annunciato nel primo trimestre 2020 bollette dell’energia elettrica in deciso ribasso e sostanziale stabilità per quelle del gas: -5,4% per la bolletta dell’elettricità e +0,8% per il gas.