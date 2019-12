Amazon: vincono casa, moda e giocattoli, a Natale mezzo miliardo di ordini

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Amazon fa il pieno di ordini durante le festività natalizie con miliardi di articoli acquistati. Secondo i calcoli del colosso americano, 'Giocattoli', 'Moda', 'Casa' e 'Bellezza' sono state le categorie più popolari per fare regali, con più di mezzo miliardo di prodotti ordinati.

Alcuni dei prodotti più venduti durante questa stagione natalizia nel mondo sono stati l'altoparlante Echo Dot, Fire tv Stick con telecomando vocale Alexa, L.O.L. Surprise! Glitter Globe Bambole della serie Winter Disco, iRobot Roomba 675 Robot, Haus Laboratories, Carhartt, AmazonBasics, e prodotti Champion. I giocattoli di tendenza più venduti sono stati quelli di costruzioni, inclusi Lego Star Wars Castello di Darth Vader, Lego Ideas Nave in Bottiglia, e Lego Ideas Nasa Apollo Saturn V.

Anche in Italia le categorie più acquistate sono state giocattoli, casa, libri e telefonia mobile con decine di milioni di articoli ordinati. Per far fronte al boom di ordini in questa stagione natalizia, Amazon ha aggiunto più di 250mila operatori stagionali, assumendo a tempo pieno e part-time in tutta la sua rete logistica globale. L'azienda ora impiega 750mila dipendenti in tutto il mondo. Nel 2019, la rete di consegna dedicata per l’ultimo miglio di Amazon ha consegnato oltre 3,5 miliardi di pacchi ai clienti in tutto il mondo e, durante le festività natalizie, il numero di articoli consegnati con consegna gratuita in un giorno e con Consegna Oggi dove disponibile, è quasi quadruplicato rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione, rendendo questa stagione natalizia la più veloce di sempre.