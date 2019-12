Autostrade: Tedeschini, 'governo sbaglia su revoca, scelta antigiuridica' (3)

(Adnkronos) - I ricavi dei pedaggi, inoltre, sostiene Tedeschini, "non permetteranno allo Stato di coprire gli eventuali costi. Una volta le concessioni affidate ad un soggetto pubblico, quale sarà il governo che deciderà un aumento prendendo il rischio di andare contro il sentire popolare? E poi ci sarebbe anche da coprire il costo legato alla manutenzione e agli investimenti necessari". Infine, osserva, "è tutto da dimostrare che l'affidamento pubblico renderà più affidabile la manutenzione".

In ogni caso, nella vicenda del Ponte Morandi, "non so cosa sarà accertato sul piano penale" ma, rileva Tedeschini, "quello che è sicuro è che dal punto di vista della vigilanza è mancata anche la vigilanza ministeriale. Il ministero non ha gli strumenti e la tecnologia per poter intervenire. L'Anas, invece, potrebbe svolgere questo ruolo. Ha una grande capacità tecnica e le capacità tecnologiche per farlo".