Intesa Sp: accordo con Google Pay per pagamenti in mobilità (2)

(Adnkronos) - "L’accordo con Google Pay rende familiare il pagamento via smartphone a un pubblico sempre più vasto - dichiara Andrea Lecce, responsabile direzione Sales and Marketing Privati e Aziende Retail- con il lancio di Google Pay, diamo l’opportunità ai tantissimi nostri clienti possessori di un device Android di disporre di un ulteriore strumento di pagamento all’avanguardia, per fare acquisti nei negozi e on line, con un’esperienza di attivazione e di uso veloce, semplice e sicura".

Florence Diss, responsabile Emea Commerce Partnerships di Google, spiega che "a partire da oggi, i clienti di Intesa Sanpaolo possono aggiungere la propria carta di credito a Google Pay e da quel momento utilizzare Google Pay per effettuare acquisti in milioni di negozi in tutto il mondo e nelle proprie app o siti web preferiti, in totale sicurezza e velocità".