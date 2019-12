Trapani: rapina violenta ad un anziano, arrestata una donna

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - Sequestro di persona, rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso. Sono questi i reati per cui la polizia di Marsala (Trapani) ha eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di Anna Cappitelli, 47 anni. La donna era stata condannata per la violenta rapina ad un anziano cittadino tunisino messa a segno il 15 settembre 2017. Insieme ad altri due soggetti, avevano sottratto all'uomo 1500 euro, minacciandolo con un bastone e un coltello e procurandogli diverse ferite da taglio e la frattura di una mano. Cappitelli aveva ottenuto gli arresti domiciliari ma le ripetute violazioni l'hanno riportata in carcere dove dovrà scontare ancora 4 anni.