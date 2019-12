Manovra: Di Maio, 'nessuna stangata in arrivo'

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - "Non era scontato arrivare fino a qui, ma ce l'abbiamo fatta. La manovra è approvata. È una buona manovra e oggi siamo felici di potervi guardare negli occhi e dirvi che per gli italiani non aumenterà l’Iva. Parlo proprio dell’Iva perché se non ne avessimo bloccato l’aumento, tra pochi giorni le famiglie italiane si sarebbero ritrovate a dover pagare almeno 600 euro all'anno in più". Lo scrive in un post su Facebook Luigi Di Maio.

"Siamo partiti da una crisi di governo ad agosto, perché qualcuno non ha avuto il coraggio di mettersi a lavorare seriamente e ha preferito pensare agli interessi del suo partito. Nonostante tutto -prosegue il leader M5S- noi non abbiamo mollato di un centimetro perché quello che ci guida, ogni giorno, è solo una cosa: la voglia di fare del bene per questo Paese. Dunque nessuna stangata in arrivo, niente di tutto questo, nonostante le opposizioni in queste settimane abbiano urlato falsità. Ma le chiacchiere le lasciamo agli altri... I prossimi giorni serviranno anche a raccontarvi nel dettaglio cosa abbiamo fatto per le famiglie, per i bambini, per i lavoratori, per i Vigili del Fuoco, per le imprese. E lo faremo, ben consapevoli che c’è ancora tanto da fare".