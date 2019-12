Palermo: quindicenne denuncia il padre 'Picchia e maltratta me e la mamma, aiutateci' (3)

(Adnkronos) - La ragazza ha raccontato ai Carabinieri che "nella mia famiglia tutti temono mio padre e se oggi finalmente trovo il coraggio di denunciare tutto ciò che mio padre mi ha fatto voglio anche farlo per mia madre la quale ha sempre subito violenze fisiche e psicologiche ma non ha mai avuto il coraggio di denunciarlo un po' per paura e un po' sacrificando se stessa per amore della famiglia".

La ragazza chiede l'allontanamento del padre dalla casa oppure chiede di potere stare a casa della famiglia del fidanzatino che l'hanno sempre trattata "come una figlia". Spetta adesso alla magistratura decidere cosa fare per riuscire a salvare la ragazza delle violenze del padre e salvare, in questo modo, anche la propria madre.