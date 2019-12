Rdc: Di Maio, 'riforma epocale non si giudica in pochi mesi'

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - Il reddito di cittadinanza è una "riforma epocale che non si giudica in pochi mesi". Lo dice Luigi Di Maio, in un video postato su Facebook. "Politici che prendono 15mila euro al mese -aggiunge- si permettono di criticare il reddito di cittadinanza, si permettono di insultare persone in difficoltà e che non avrebbero mai il coraggio di criticare di persona, solo da dietro una telecamera".

"Con il Reddito di cittadinanza, secondo i calcoli dell'Inps, il tasso di povertà è sceso del 60 per cento e anche l'intensità della povertà è in calo dell'8 per cento. Il reddito e la pensione di cittadinanza sono riusciti ad aiutare quella fascia di popolazione che a lungo è stata ignorata. Grazie anche al reddito di cittadinanza stanno aumentando i consumi. Il reddito e la pensione di cittadinanza permettono alle persone di avere una vita dignitosa e dobbiamo esserne tutti fieri -conclude Di Maio- e andare avanti nel fare il bene delle persone".