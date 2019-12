Xylella: Lezzi, 'Bellanova conferma quanto temevo, soldi vadano ad agricoltori'

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - "La ministra Bellanova ha confermato quanto, purtroppo, temevo. Sta distraendo fondi dagli agricoltori a favore di Gal e Dajs che, vi ricordo, vedono tra presidenti e amministratori il suo segretario particolare. È molto grave. Gravissimo. Nella nota del suo ministero fa molta confusione". Lo scrive in un post su Facebook la parlamentare M5S ed ex ministro per il Sud, Barbara Lezzi.

"Chiariamo. Il piano previsto da Gentiloni -spiega- aveva tre problemi: carenza di risorse, non raggiungeva tutti i piccoli agricoltori, non tutelava e non garantiva il ripristino del paesaggio. Nell'ottobre del 2018 stanzio, quindi, 30 milioni di euro in continuità con quel piano perché ritenevo che, comunque, dovesse essere completato. L'interesse del territorio, però, era la salvaguardia del 70% del territorio stesso che è composto da piccoli agricoltori. Quindi, a questo punto, in accordo con il ministro Centinaio che approvò l'intento, destinai ulteriori 300 milioni in discontinuità con il passato. La legge prevede la stesura di un nuovo piano per la sola area infetta e per i soli agricoltori".

"Spero sia chiaro e lo ribadisco ancora una volta: tutto è importante dalla ricerca ai distretti agro-alimentari ma questi soldi -conclude Lezzi-sono per chi non ha avuto niente e ha solo disperazione e sconforto".