Fi: Giacomoni, 'passione e determinazione per centrodestra a governo'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "La nostra missione è chiara: riportare il centrodestra al governo del Paese. Per farlo occorrono passione e determinazione. La stessa passione e la stessa determinazione che avevano nel 1994". Lo ha affermato Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza di Forza Italia e vicepresidente della commissione Finanze della Camera, nel corso dell’incontro per scambio degli auguri al gruppo parlamentare di Forza Italia.

"Se lavoreremo tutti insieme per lo stesso obiettivo -ha aggiunto- lo raggiungeremo. Sono convinto che nessuno si salverà da solo e che quando il mare è mosso chi si agita affoga, chi sta calmo, individua la direzione giusta e inizia a nuotare salva se stesso e anche i suoi compagni”.

“Gli auguri di Natale e gli ultimi giorni dell’anno sono il momento dei bilanci: è il momento di chiederci se ancora crediamo in Forza Italia, nei valori, nei principi e nei programmi che portiamo avanti da 25 anni. Se ci crediamo, come ci crede ancora il presidente e come ci credo anch’io, tutto è possibile, perché non c’è nulla al mondo di più facile che lavorare con persone che credono in quello in cui credi anche tu”.