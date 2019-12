Rifiuti: da Greta a Di Caprio per sensibilizzare Palermo alla raccolta differenziata

Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - Greta Thunberg, Arnold Schwarzenegger, Leonardo Di Caprio e Mark Ruffalo. Sono loro i protagonisti della campagna natalizia della Rap per promuovere la raccolta differenziata nella città di Palermo presentata oggi a Palazzo delle Aquile. Messaggi sui media, sui social e manifesti che invitano a una maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza nella raccolta dei rifiuti. 'Almeno a Natale non farmi arrabbiare. Separa carta, vetro, plastica e umido' recita la campagna che partirà domani e per cui la Rap ha speso circa 7mila euro.

"Il momento è importante - sottolinea il presidente della Rap Giuseppe Norara - perché il periodo natalizio è un periodo di maggiore produzione di rifiuti e noi non possiamo permetterci di non gestirli bene. Abbiamo coinvolto personaggi che già per Palermo si erano pronunciati in maniera positiva. Oggi - aggiunge - è fondamentale il coinvolgimento di tutti, perché abbiamo bisogno della collaborazione di tutti: Rap da sola non ce la può fare, la città di Palermo da sola non ce la può fare".

"Quattro personaggi particolare per un impegno forte dell'amministrazione comunale - ha concluso il sindaco Leoluca Orlando - Abbiamo chiesto a personaggi importanti e famosi di aiutarci a chiedere la collaborazione da parte dei cittadini. Quest'anno abbiamo raggiunto il 25% di differenziata, che non è molto ma è sicuramente di più rispetto al 7-8% di pochi anni fa. Nel 2022 arriveremo al 65%".