Automobilismo: tutto pronto per la Coppa Giulietta&Romeo 2020 (2)

(Adnkronos) - Oltre alla Coppa Giulietta&Romeo, la manifestazione attribuirà anche il prestigioso Trofeo Luciano Nicolis e metterà in palio alcuni premi speciali di pregio, tra i quali l'ospitalità per un soggiorno per due persone a Phucket, in Thailandia, un'iscrizione gratuita per l'edizione 2021 e altre sorprese che saranno comunicate nelle prime settimane dell'anno nuovo. Le iscrizioni apriranno il prossimo giovedì 2 gennaio e i moduli si potranno scaricare sul sito www.coppagiuliettaeromeo.it

“C'è grande fermento e motivazione da parte di tutto il gruppo di lavoro per questa seconda edizione della Coppa Giulietta&Romeo – ha detto il Presidente dell'Automobile Club Verona Adriano Baso – avere ottenuto la titolazione a Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche è un grande onore e la volontà è quella di offrire una gara davvero indimenticabile ai partecipanti, non solo dal punto di vista sportivo. Il Lago di Garda offre scenari stupendi, soprattutto nel periodo in cui si svolgerà l'evento, distante dai caotici mesi estivi quando i turisti prendono d'assalto le sponde del Benaco. Tante novità e un nuovo inedito percorso che sarà svelato a breve sono gli ingredienti per un weekend di sport, passione e auto d'epoca assolutamente da vivere”.