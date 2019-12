Venezia: patriarca Moraglia, ' statuto speciale per la città'

Venezia, 23 dic. (Adnkronos) - “Venezia sia città del mondo, accogliente e aperta a tutti. Ma tutto ciò deve avvenire in modo sostenibile - avendo a disposizione spazio limitati e fragili - e con regole chiare e umane, che preservino e favoriscano la dimensione civica della vita quotidiana della città”. Lo sottolinea il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia in una lettera alla città e alla chiesa veneziana in occasione del Natale.

“Venezia - prosegue e invita il Patriarca - deve pensare ed essere pensata in grande. Anche per questi motivi - accanto e più ancora di una legge speciale - avrebbe bisogno di uno statuto speciale che ne riconosca non solo la bellezza e la peculiarità (tante città lo sono, specialmente nella nostra Italia) ma soprattutto la sua unicità che la rende una città dell’umanità e del mondo, da considerare con norme e attenzioni speciali, da verificare poi con lungimiranza e giustizia. E per difendere la bellezza e l’unicità di Venezia, dobbiamo essere capaci di mettere in atto azioni, istanze e ricerche che ci permettono di guardare al futuro preservandone la storia e rendendola fruibile alle generazioni future”, sottolinea.