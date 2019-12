Prescrizione: Fi presenta odg a manovra e annuncia ricorso a Consulta

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Forza Italia presenterà un ordine del giorno in sede di esame della legge di Bilancio per il rinvio dell'entrata in vigore della norma che sospende la prescrizione dopo la sentenza di primo grado e annuncia "un ricorso alla Corte costituzionale per il mancato esercizio del diritto di un Gruppo di opposizione di calendarizzare una sua proposta di legge e quindi per valutare l'inerzia colpevole del presidente della Camera Fico per coprire la maggioranza sotto questo profilo". Lo ha spiegato, nel corso di una conferenza stampa, il responsabile Giustizia di Forza Italia, Enrico Costa, autore del testo che propone di rinviare l'entrata in vigore della modifica della prescrizione.

Dall'esponente azzurro critiche poi ai Dem, perchè "o c'è la volontà di strappare su questo tema da parte del Partito democratico, oppure Orlando continuerà a fare interviste per abbassare le pretese".

"E' una battaglia che vede mobilitata tutta Forza Italia", garantisce Pietro Pittalis, deputato e membro della commissione Giustizia, perchè "vogliamo mantenere le regole della civiltà giuridica", aggiunge la collega di partito e componente dello stesso organismo parlamentare Cristina Mirella.