Regionali: Carfagna, 'persa occasione per scelte condivise Fi in Campania e Calabria'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Credo che sia per quello che riguarda la Campania sia per quello che riguarda la Calabria si sia persa l'occasione di fare una scelta condivisa. Forse non si è avuto il coraggio di aprire una discussione per provare a superare quel dissenso motivato che in molti hanno espresso sul territorio. Il Sud per Forza Italia rappresenta ancora un bacino di voti importante, un patrimonio che mi auguro non venga disperso attraverso metodi che hanno spaccato e dilaniato il partito". Lo ha affermato Mara Carfagna, durante la presentazione della sua associazione Voce libera.