Veneto: Gdf, disabili accolti dai finanzieri del Comando regionale (2)

(Adnkronos) - Il Generale Mainolfi ha voluto sottolineare l’importanza dell’incontro in un periodo particolare dell’anno in vista delle imminenti festività: “Vogliamo essere vicini alle associazioni ed al mondo del volontariato. Il nostro auspicio è quello di aver fatto trascorrere una piacevole mattinata e aver regalato un sorriso ai nostri piccoli grandi amici del progetto “Abilmente” dell’associazione Engim di Thiene”.

Al termine della visita, il responsabile dell’Associazione ha espresso gratitudine al personale della Guardia di Finanza per la sensibilità e la disponibilità mostrata in occasione della visita; per ringraziare i finanzieri per l’attività svolta quotidianamente al servizio dei cittadini, sono stati consegnati al Comandante degli oggetti realizzati dai ragazzi, ricevendo, a loro volta, alcuni regali, tra i quali il calendario storico della Guardia di Finanza.