Voce libera: Carfagna, 'lavoriamo per convincere a restare in Fi e centrodestra'

Carfagna presenta Voce libera: per aggregare, non per dividere

Roma, 20 dic. (askanews) - Nessuna volontà di dividere, "Voce libera" nasce per "aggregare" e per tenere nel centrodestra e in Fi persone che potrebbero andare altrove. Così Mara Carfagna presentando a Roma la sua nuova associazione: "Non è un progetto alternativo, può essere un progetto concorrenziale. Ma è chiaro che ci collochiamo ben saldi nell'area di centrodestra". Voce libera, dice ancora ...