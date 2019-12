Voce libera: Carfagna, 'non vogliamo dividere ma aggregare'**

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Iniziamo una bella avventura che vuole unire e aggregare e ci auguriamo possa contribuire a rendere questo Paese migliore. Da oggi la nostra attività dimostrerà che la reale ambizione e il vero obiettivo di questa associazione è che nasce non per dividere ma per includere, per aggregare". Lo ha affermato Mara Carfagna, presentando la sua associazione 'Voce libera'.