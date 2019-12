Imprese: Unioncamere, in Veneto 6 su 10 sono nate prima del 2009 (4)

(Adnkronos) - Con 42.963 imprese green il Veneto è al secondo posto in Italia per numero assoluto di imprese che hanno investito o investiranno nel 2019 in tecnologie e prodotti verdi. Le imprese coesive, quelle cioè che intrattengono relazioni strutturate con le altre imprese, le comunità, le istituzioni, i consumatori, il terzo settore, hanno performance economiche migliori delle altre in termini di fatturato, occupazione, presenza sui mercati esteri. In Veneto le imprese coesive sono il 19% di quelle nazionali e a livello regionale sono il 36,8%, al di sopra della media nazionale (32,4%). In Veneto, il Sistema Produttivo Culturale e Creativo, ovvero quell’insieme di comparti di attività economica collegati al patrimonio storico-artistico, alle performing arts, alle industrie culturali e creative, vale 7,8 miliardi di euro, l’8,2% del totale nazionale.

Secondo l’indagine Excelsior nel 2018, le imprese dell’industria e dei servizi hanno programmato oltre 457 mila contratti di lavoro, il 13,5% in più del 2017. In aumento anche il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che nel 2018 ha riguardato il 31,2% delle entrate programmate, 6,8 punti percentuali in più del 2017, e la richiesta di profili professionali maggiormente qualificati. Il 42,3% degli oltre 18 mila profili di dirigenti, professioni intellettuali, scientifiche e ad elevata specializzazione ricercate nel 2018 dalle imprese non sono considerati facili da trovare. Quasi la stessa difficoltà di reperimento interessa anche le 54 mila entrate di profili tecnici e le 76 mila di operai specializzati.