Sicilia: Anas, stipulato contratto per Itinerario nord-sud

Palermo, 19 dic. (Adnkronos) - Anas ha stipulato con l’Ati aggiudicataria De Santis Costruzioni Spa - I.co.p. Spa il contratto d’appalto integrato per il lotto B5 dell’Itinerario Nord-Sud, Santo Stefano di Camastra-Gela. L’intervento prevede il completamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada statale 117 Centrale Sicula, dal km 38,700 al km 42,600, in corrispondenza dello svincolo con la statale 120 e lo svincolo di Nicosia nord. I lavori prevedono una durata complessiva di 1215 giorni, compreso il tempo necessario per redigere il progetto esecutivo. La gara prevede un investimento complessivo di 120 milioni di euro.