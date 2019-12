Aeroporti: da Regione Sicilia tagli per Birgi, sindacati 'pronti a lottare'

Palermo, 19 dic. (Adnkronos) - "Siamo pronti a lottare per salvare l’aeroporto di Trapani Birgi da una scelta che penalizza l’intero territorio trapanese e i lavoratori. Ci aspettiamo che i deputati regionali del territorio intervengano per difendere e far valere le ragioni di una provincia già pesantemente oppressa dalla crisi e dalla mancanza di interventi mirati a favorire lo sviluppo". Così i segretari generali della Cgil Filippo Cutrona, della Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e della Uil Eugenio Tumbarello, commentano il taglio di 4,6 milioni di euro previsto dalla Regione nei confronti dell’Airgest.

"Attiveremo ogni azione possibile - dicono - per salvaguardare il Vincenzo Florio, importante volano per garantire al territorio trapanese lo sviluppo economico. I parlamentari del trapanese devono difendere lo scalo da un attacco che rischia di avere gravi ripercussioni mentre si lavora a un piano industriali per il rilancio dell’aeroporto". I sindacati chiederanno un incontro al presidente della Regione Nello Musumeci.