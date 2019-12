Porti: Monti, 'in Sicilia occidentale sbloccati 45 cantieri per 645 mln'

Palermo, 19 dic. (Adnkronos) - In poco più di un anno l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale, presieduta da Pasqualino Monti, ha sbloccato 45 cantieri per la costruzione di nuove opere, avviando a conclusione lavori bloccati in alcuni casi da oltre vent’anni, per un valore complessivo di 645 milioni di euro, di cui 387milioni nel solo porto di Palermo. I dati sono stati resi noti oggi durante il convegno 'Noi, il Mediterraneo' organizzato dall'Autorità di sistema a Palermo.

Un esempio di lotta e vittoria sulla burocrazia. "Oggi - ha detto il presidente dell'Autorità di sistema Pasqualino Monti - siamo in grado di affermare di aver risvegliato il porto di Palermo e insieme quelli di Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle, che, usciti dal letargo, sono stati capaci di tranciare le catene della burocrazia e riconquistare il ruolo di traino per l’economia e il turismo siciliano.