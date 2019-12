Riforme: Radicali, 'referendum grazie a nostro impegno'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Grazie al Partito Radicale i parlamentari hanno trovato il coraggio di firmare per indire il referendum. Avremmo preferito la via popolare - e per questo abbiamo depositato il quesito referendario all’indomani dell’approvazione della riforma- e che fossero i rappresentati a chiedere di potersi esprimere su una riforma costituzionale così importante, ma raggiungere le 500.000 firme nel silenzio dell’informazione é un’impresa impossibile". Lo dichiarano Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale.

"In questi mesi siamo riusciti a fare da collante all’interno delle istituzioni per fare in modo che i parlamentari trovassero il coraggio di percorrere la via parlamentare con 1/5 dei senatori. Adesso, come comitato per il no la nostra priorità è quella di garantire ai cittadini il diritto ad essere informati, diritto fino ad ora violato".