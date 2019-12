M5S: Paragone, 'non mi dimetto'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Un conto è cacciarmi, un conto è dire Paragone si dimetta. Lo ridico: non mi dimetto e voi non mi caccerete, altrimenti nasce un problema dentro il Movimento. C’è una parte del movimento che per dieci anni si è sentita ripetere che l’Europa è 'brutta e cattiva' e consuma i diritti dei cittadini. E ora a quelli cosa si dice? Non è che se vi siete svegliati una mattina dentro i palazzi - perché lo so come vanno certe cose - poi cambiate idea. Io non la cambio l’idea". Lo dice Gianluigi Paragone senatore M5s, a Tagadà su La7.