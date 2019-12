Flotta 'green' di Alperia tocca quota 100, target 100% veicoli elettrici

Bolzano, 17 dic.(Adnkronos) - Alperia produce energia verde e quindi 'naturalmente' punta sulle energie rinnovabili e su un parco macchine all’insegna della mobilità a zero emissioni, che a dicembre ha toccato la simbolica quota di 100 veicoli elettrici. Grazie a questa flotta aziendale i dipendenti della società energetica altoatesina possono effettuare trasferte a zero emissioni. Una scelta di sostenibilità che - si spiega in una nota - "non rappresenta un trend ma una questione di responsabilità; per questo motivo Alperia si impegna anche ad agire in un’ottica sempre più ecologica e da qui la scelta di alimentare ad energia elettrica la propria flotta aziendale"

Era il 2014 quando il parco macchine Alperia si arricchì dei primi veicoli elettrici: il progetto nacque con appena cinque e-car. Se inizialmente i veicoli elettrici furono accolti con un certo scetticismo e apprensione per la novità che rappresentavano, in seguito la mobilità elettrica ha conquistato sempre più favore, anche grazie ai rapidi progressi in ambito tecnico.

È stato quindi definito nel piano industriale 2017-2021 che entro la fine del 2020 Alperia avrebbe vantato una flotta di 120 veicoli elettrici, per raggiungere poi a fine 2021 il numero di 170, arrivando quindi a rappresentare il 50% del parco macchine. L’obiettivo prefissato verrà prevedibilmente raggiunto molto prima, a tutto vantaggio dell’ambiente. Il prossimo obiettivo è quello di sostituire l’intero parco macchine – per quanto possibile – con veicoli elettrici. La difficoltà - riconosce è al momento rappresentata dai veicoli pesanti, ma sicuramente anche in questo caso i progressi tecnologici offriranno presto soluzioni adeguate. Peraltro, in aggiunta alla sua flotta ZEV, per gli spostamenti di servizio, Alperia mette a disposizione dei collaboratori anche biciclette, sia tradizionali che e-bike.