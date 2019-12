Sicilia: Presidente Ars, 'c'è problema enorme di bilancio, inutile cercare il colpevole'

Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - "Bisogna capire che in Sicilia c'è un problema enorme di bilancio e che oggi continuare la ricerca del colpevole serve a poco". Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè durante la cerimonia di auguri di fine anno con la stampa parlamentare. "Sono abituato che quando c'è una malattia, bisogna cercare come curarla non chi è stato a contagiare", dice. "Esiste un problema enorme. Questo parlamento deve trovare la soluzione e non assegnare colpe", aggiunge. "La Sicilia non può fallire, non può chiudere, è una parte importante del paese", ha detto ancora. "il presidente del consiglio e il ministro dell'economia hanno il dovere di risolvere la questione però il presidente della Regione deve andarci a parlare".