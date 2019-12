Onu: Fico, 'di fronte a sfide globali nessuno Stato può agire da solo'

Premio Sakharov a Ilham Tohti, attivista per i diritti umani detenuto in Cina, lo ritira la figlia

(Agenzia Vista) Strasburgo, 18 dicembre 2019 Premio Sakharov a Ilham Tohti, attivista per i diritti umani detenuto in Cina, lo ritira la figlia Ilham Tohti, attivista per i diritti della minoranza uigura detenuto in Cina dal 2014, riceve il premio Sakharov 2019 per la libertà di pensiero. A ritirarlo a suo nome al Parlamento europeo di Strasburgo la figlia Jewher Ilham. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia ...