Sicilia: Savona (FI), 'legge zfm atto indispensabile, adesso tocca a Roma'

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - "Un atto indispensabile per la rinascita di intere comunità che aspettano risposte. Adesso Roma faccia la propria parte". Così il presidente della commissione Bilancio Ars Riccardo Savona (FI) commenta il via libera dell'Aula al ddl voto sull'istituzione delle zone franche montane in Sicilia.

"Oggi - aggiunge - dopo un percorso che abbiamo seguito con rigore e zelo e con spirito di collaborazione bipartisan, si dà una risposta concreta a circa 132 comuni montani dell’intera Sicilia. Adesso si aspetta il passaggio del governo nazionale e degli accordi Stato-Regione, tramite la commissione paritetica, per liberare le risorse finanziarie ed evitare finalmente questi processi di desertificazione umana e produttiva che questi cittadini non meritano".