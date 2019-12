Sicilia: Barbagallo (Pd), 'ok a ddl zfm, ma legge voto insufficiente'

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - "Ci siamo sempre battuti per una legge sulla montagna che valorizzasse il territorio e le sue architetture, evitasse lo spopolamento, garantisse ai comuni montani servizi di trasporto pubblico efficienti e servizi sanitari e scolastici adeguati. Oggi in Aula, invece, è arrivata una 'legge voto', un 'desiderio' frutto della mancata copertura finanziaria da parte del governo regionale che preferisce dare priorità ad altri settori". Così il deputato del Pd all'Ars Anthony Barbagallo commentando il ddl voto sulle zone franche montane approvato da Sala d'Ercole.

"Non abbiamo fatto mancare il nostro appoggio al ddl in discussione - sottolinea - ma siamo consapevoli che gli interventi necessari per il sostegno ai comuni montani sono ben altri. Il Pd continuerà la sua battaglia per la montagna siciliana chiedendo che venga incardinato il nostro ddl".