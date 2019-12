Enea, Italia in Classe A a Venaria in una Reggia tutta Green

Roma, 17 dic. (askanews) - Con la terza puntata di "Italia in Classe A - La serie", l'info-reality sull'efficienza energetica di ENEA, il giornalista Marco Gisotti e il ricercatore dell'ENEA Antonio Disi fanno tappa alla Reggia di Venaria a Torino. Per ispezionare i giardini e il palazzo reale, intervistando numerosi testimoni con la missione di scoprire come si possa realizzare l'efficienza ...