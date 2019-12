Sicilia: da governo Musumeci 60 mln per potenziamento Centri impiego (3)

(Adnkronos) - Un milione di euro verrà inoltre utilizzato per il rafforzamento delle competenze degli operatori dei Cpi, con particolare riguardo a una maggiore efficienza nell'erogazione delle misure del reddito di cittadinanza, anche attraverso periodici interscambi, con le altre Regioni, dei modelli organizzativi e delle diverse modalità di erogazione dei servizi.

"Il Piano straordinario di potenziamento dei Cpi, che ha durata triennale - conclude l'assessore del Lavoro - si fonda sul riconoscimento della centralità dei servizi per l'impiego che costituiscono la parte primaria del mercato del lavoro e che svolgono compiti fondamentali per l'integrazione attiva delle persone, oltre naturalmente che per la gestione/attuazione del reddito di cittadinanza. E proprio sul reddito di cittadinanza, la giunta ha anche dato il via libera, appostando altri 10 milioni di euro, al rafforzamento delle politiche attive da garantire ai beneficiari".