Toscana: Rossi, 'mie parole strumentalizzate da Italia Viva'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Provo a tradurre in un linguaggio politico appropriato il senso di una mia battuta fatta in una corrispondenza privata e successivamente strumentalizzata da parte di Italia Viva". Lo dice Enrico Rossi in una nota.

"Sia Renzi verso il governo Conte sia gli esponenti d'Italia Viva verso il governo della Toscana, stanno esprimendo al massimo grado quella che i manuali di storia della Prima Repubblica definiscono 'bassa politica'. Il primo ogni giorno si inventa una ragione per distinguersi dall'esecutivo e per conquistare qualche spazio di visibilità sulla stampa, mentre i suoi rappresentanti in Toscana, che pure siedono in giunta regionale e fanno parte della maggioranza, un giorno prima dell'approvazione del bilancio regionale improvvisamente minacciano di non votarlo. È un comportamento cinico, spregiudicato e altamente irresponsabile".

"Sorprende inoltre che, pur facendo parte del gruppo di Italia Viva, l'assessore Stefania Saccardi non sia stata capace di convincere i suoi amici di partito dall'astenersi da tante, sguaiate e astruse dichiarazioni. Avrebbe dovuto ricordare loro del grande piano di investimenti riservato alla Sanità che prevede investimenti per oltre un miliardo e mezzo. Niente di personale, tutto di politico: non è accettabile che chi facendo parte di un gruppo e gestendo dagli scranni della giunta qualcosa come l'80% del bilancio regionale, non abbia la forza di indirizzare a sostengo dello stesso bilancio il gruppo di cui fa parte", conclude.