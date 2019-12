Milano: padre spaccia in casa aiutato da figlio ai domiciliari, arrestati

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato i due componenti di una "impresa familiare" dedita allo spaccio di droga, nel quartiere Corvetto. Un padre, M.V, spacciava in casa insieme al figlio di 27 anni, già ai domiciliari.

Gli agenti del commissariato di Mecenate, in via Mompiani, li hanno arrestati dopo un appostamento per sorprenderli mentre vendevano dosi di hashish e marijuana. Chi comprava, veniva fermato dai poliziotti 'carico' di sostanze: entrati in casa, hanno poi trovato padre e figlio intenti a pesare hashish.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti i cellulari con cui mantenevano i contatti con gli acquirenti e un coltello utilizzato per il taglio della droga.