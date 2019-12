Pd: Calenda, 'Zingaretti brava persona ma nessuna proposta'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Zingaretti è una bravissima persona e ci ho lavorato benissimo, ma dal Partito Democratico non ho sentito una sola proposta. Non puoi fare la convention a Bologna in cui dici di voler rilanciare l'agenda 2020 e poi da lì non esce una sola parola". Lo dice Carlo Calenda, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.