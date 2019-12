Palermo: Confartigianato, 'ok ztl ma servono parcheggi e programmazione'

Palermo, 16 dic. (Adnkronos) - Confartigianato Imprese Palermo non si oppone al provvedimento di chiusura al traffico di via Ruggero Settimo e dice sì alle ztl in città ma chiede "maggiore programmazione, più parcheggi e una lotta alla sosta selvaggia da parte di auto e mezzi pesanti". "In ogni città d’Italia le ztl esistono e funzionano - affermano Giuseppe Pezzati e Giovanni Rafti, rispettivamente presidente e segretario Confartigianato Imprese Palermo - Non capiamo perché Palermo non debba essere in linea con le altre principali città italiane".

Secondo Confartigianato, "quel che sicuramente serve di più è la programmazione e l’implementazione dei servizi pubblici. Noi siamo a favore di una mobilità sostenibile - sottolineano - siamo contrari invece a riempire la città di cantieri nel periodo delle feste". Dall'associazione arriva anche la richiesta di controlli a tappeto sulla sosta selvaggia delle auto. "Chiediamo parcheggi - concludono - perché, soprattutto nel periodo delle feste, assistiamo quotidianamente a strade bloccate da chi lascia i veicoli incustoditi".