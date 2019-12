Agroalimentare: al via l'accordo tra Unilever e Menz&Gasser per rilancio Sanguinetto

Verona, 16 dic. (Adnkronos) - Lo stabilimento industriale veronese di Sanguinetto, storica sede di produzione del dado Knorr, vive una nuova stagione di rilancio e sviluppo: l’accordo di partnership tra Unilever, multinazionale dell’agroalimentare proprietaria del sito e Menz&Gasser, azienda leader nella produzione di confetture, consente di dar vita ad un nuovo polo d’eccellenza dell’industria alimentare ‘made in Italy’.

La stipula dell’accordo, i termini della collaborazione, il ruolo e il supporto fornito dalla Regione Veneto e le prospettive di sviluppo della sede di Sanguinetto, non solo dal punto di vista produttivo ma anche in termini di solidarietà e di collaborazione con progetti sociali del territorio saranno al centro della conferenza stampa in programma giovedì 19 dicembre, alle ore 10.30, nello stabilimento Unilever di via Roma 23, a Sanguinetto (Verona). Interverranno: Elena Donazzan, assessore al lavoro della Regione Veneto; Gianfranco Chimirri, direttore risorse umane Unilever Italia, Matthias Gasser, amministratore delegato Menz&Gasser; Anna Fiscale, presidente Quid Verona.

Nel corso della conferenza stampa verrà illustrato anche il progetto di collaborazione con la cooperativa sociale Quid, che produce capi di abbigliamento e accessori impiegando persone svantaggiate e materiali di riciclo.