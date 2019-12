Manovra: Taverna, 'Salvini ignorante tradisce agricoltori'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non entro nel merito della dichiarazione di inammissibilità stabilita dalla presidente Casellati sull'emendamento in materia di canapa. Dico solo che gli applausi della Lega e di tutta la destra sono uno schiaffo in faccia alle migliaia di agricoltori che producono canapa industriale". Lo scrive in un post su Facebook Paola Taverna, senatrice M5S e vicepresidente del Senato.

"Le parole di Salvini che si è spinto a parlare di 'Stato spacciatore' -aggiunge- dimostrano solo la sua ignoranza e la sua malafede su un argomento che merita serietà e competenza. Un tradimento per tutto il comparto agricolo".