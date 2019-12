Agrigento: da oggi interdetta circolazione Strada provinciale 1/A

Palermo, 16 dic. (Adnkronos) - A decorrere dalle ore 12 d oggi la strada provinciale 1/A, nell'agrigentino, sarà interdetta alla circolazione, con predisposizione dei percorsi alternativi di seguito indicati. A Sude, per chi provenga dalla SS. 115 o da Villaseta, la strada provinciale 1/A sarà interdetta subito dopo l’intersezione per Piano Gatta e gli utenti diretti ad Agrigento troveranno indicazioni per raggiungere la Strada Provinciale 1/B Fondacazzo – Contrada Borsellino, che si innesta sulla SS. 118 utilizzando l’intersezione per Piano Gatta. A Nord, la strada provinciale 1/A sarà interdetta solo parzialmente all’altezza del Km. 1, nei pressi dello svincolo per via Ignazio Alfieri (Parco Icori) – Collegamento SP 1 Via Volpe, per consentire l’accesso ai soli utenti che abbiano residenza prima del Km. 1+800, mentre dal Km. 1+700 ’interdizione sarà totale. L’utenza che provenga dalla SS. 189 troverà indicazioni per raggiungere la SS. 122 in direzione Porto Empedocle – Trapani proseguendo per la SS. 640, mentre i veicoli provenienti dalla SS. 118 potranno usufruire della Strada Provinciale 1/B Fondacazzo – Contrada Borsellino, che si innesta, come sopra spiegato, sul tratto aperto al transito della Strada provinciale 1/A.

Nei giorni scorsi, lungo la Strada Provinciale 1/A, al Km. 1+800 in Contrada Piano Gatta-Fondacazzo, sono stati rilevati segnali di sfaldamento alla base del bunker della II Guerra Mondiale che sovrasta la sede stradale. I controlli immediatamente disposti hanno consentito di verificare una grave situazione di instabilità del manufatto, con fenomeni di erosione del terreno di fondazione che, in un punto, è esposto per circa mezzo metro. "Trattandosi di un bene di rilevanza storica, è stato necessario interessare la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, che ha confermato la tutela dell’opera ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. E’ stato comunque considerato il ruolo strategico della strada provinciale del quadro generale della viabilità provinciale e della città di Agrigento, per la quale l’arteria è il più immediato ed utilizzato collegamento da e per Porto Empedocle e l’Ospedale - spiegano dalla Prefettura - Inoltre, la Protezione Civile ne ha evidenziato la funzione indispensabile nell’eventualità di emergenze causate da eventi naturali o provocati dall’uomo. La Soprintendenza, quindi, considerato che i lavori per la messa in sicurezza del manufatto comporterebbero la chiusura della strada per un periodo non inferiore ad un anno, ha espresso parere favorevole alla demolizione del bunker".