Clima: Greta Thunberg siede per terra in treno verso casa

Berlino, 15 dic. (AdnKronos/Dpa) - L'attivista adolescente Greta Thunberg fa ritorno a casa, verso la natia Svezia, senza avere un posto a sedere sul treno, twittando una foto in cui siede sul pavimento di un treno delle Deutsche Bahn, passando attraverso la Germania.

"Viaggio su un treno sovraffollato attraverso la Germania e finalmente torno a casa", ha scritto ieri la Thunberg mentre viaggiava da Francoforte ad Amburgo. La sedicenne, che non vola per motivi ambientali, stava tornando a casa dopo oltre quattro mesi di viaggio per terra e per mare. L'adolescente ha parlato a riunioni sul clima dalla Svizzera New York e recentemente ha partecipato alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite a Madrid.

Alcuni utenti di Twitter hanno risposto alla Thunberg consigliandole di prepararsi per i ritardi. "Benvenuta in Germania, qui i trasporti pubblici sono nel caos", ha scritto un utente.

"Una vera esperienza Deutsch Ban", ha twittato un altro. Le Ferrovie tedesche hanno risposto twittando "auguriamo a Greta un buon ritorno a casa. Stiamo lavorando duramente per avere più treni, più collegamenti e più posti a sedere".

La compagnia statale si è poi rivolta direttamente alla Thunberg con un tweet, biasimandola per non aver menzionato "quanto amichevole e competente è stato il nostro personale nel prendersi cura di lei nel suo posto di prima classe". Lo scambio via Twitter è avvenuto mentre le Ferrovie tedesche pubblicizzano i loro sforzi per aumentare il numero dei treni e dei collegamenti e per rendere i viaggi non dannosi per il clima più attraenti.

Le Ferrovie tedesche svolgono un ruolo importante per gli obiettivi del governo federale sulla protezione del clima, anche se si registrano spesso ritardi sulla rete ferroviaria.