Sardine: De Falco cita Berlinguer, 'se giovani lottano no scampo vecchio ordine'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Se i giovani si organizzano, si impadroniscono di ogni ramo del sapere e lottano con i lavoratori e gli oppressi, non c’è scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull’ingiustizia". Lo scrive, in un tweet in cui cita Enrico Berlinguer, il senatore ex M5S Gregorio De Falco.