Natale: a Vicenza Caritas e Libreria San Paolo lanciano il 'libro sospeso' (2)

(Adnkronos) - Tre i progetti beneficiari individuati: il primo, che si concentra su libri per l’apprendimento della lingua italiana, è la scuola di italiano all’interno di Casa Santa Lucia, la struttura che in via Pasi offre segretariato sociale, docce, mensa, lavanderia e centro di ascolto per persone senza dimora, in maggioranza straniere; il secondo riguarda testi per la conoscenza del territorio vicentino da destinare a Casa San Martino, il ricovero notturno di Contra’ Torretti per persone senza dimora, che anche in questo caso sono in maggioranza straniere; il terzo, che prevede la donazione di libri per l’infanzia, è a favore di chi si rivolge al servizio Donna e Famiglia, che aiuta le donne sole con figli a carico e le famiglie in difficoltà.

“Abbiamo proposto alla Libreria San Paolo questi tre ambiti di intervento – spiega il direttore di Caritas Diocesana Vicentina don Enrico Pajarin – perché siamo convinti che un libro possa essere non solo veicolo di cultura, ma anche di inclusione e integrazione. D’altronde è lo stesso titolo dell’iniziativa, ‘Parole di casa’, a sottolineare questo aspetto: un libro che aiuta a comprendere il territorio e la lingua, anche attraverso una storia per bambini, può veramente far sì che le persone che a noi si rivolgono si sentano di più a casa e quindi siano più propensi ad intrecciare rapporti con la comunità”.