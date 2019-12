Sardine: Lattanzio (M5S) in piazza, 'dobbiamo avere più coraggio'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Partecipazione. Destrutturata, fisica, caotica, spontanea, curiosa, mediatica, vivace. Partecipazione, quindi. Enorme. Intergenerazionale e trasversale. Fra le tante cose mi ha colpito la volontà di esserci di ognuno, magari per motivi diversi, ma esserci per non lasciare Paese e scena in mano ad altri". Lo scrive su Facebook Paolo Lattanzio, deputato M5S presente oggi alla manifestazione delle Sardine a Roma.

"Quello che colgo -aggiunge- è una 'radicalitá gentile', nei contenuti e nei linguaggi. E già questa è una magnifica bella notizia in grado di portare freschezza insieme a forme di bella comunicazione, che spesso sono il preludio di una bella politica. Da parlamentare ciò che raccolgo, ciò che porto a casa, la richiesta per me chiara ed inequivocabile della piazza è quella di avere maggiore coraggio".