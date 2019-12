Sardine: Bertinotti, 'un esempio per recuperare rapporto con il popolo'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "La nuova generazione di movimenti dal basso come le Sardine non sono organizzate da partiti, non hanno leadership definite e non hanno programmi. Sono grandi movimenti di opinione e di cultura politica, non partitica. I tre elementi che ho citato come caratteristica delle Sardine sono quelli con cui la sinistra deve recuperare il rapporto con il popolo". Lo dice Fausto Bertinotti in un'intervista a The Post internazionale.