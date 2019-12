Gb: Bertinotti, 'senza Corbyn sinistra sarebbe morta'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "La sinistra senza Corbyn e altre esperienze simili sarebbe morta. Il tentativo di Corbyn è quello di una rinascita. Per ora non è riuscita, ma almeno ha individuato il problema: uscire dagli anni del governativismo e della sinistra moderata". Lo dice Fausto Bertinotti in un'intervista a The Post internazionale.