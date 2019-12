M5S: via libera da Piattaforma Rousseau a facilitatori e Team futuro (2)

(Adnkronos) - Nella votazione per i facilitatori sono state espresse 24.326 preferenze. In 20,584, pari all'84,6 per cento, hanno risposto sì alla proposta di Luigi Di Maio, mentre i no sono stati 3.742, corrispondenti al 15,4 per cento. Via libera quindi a Emilio Carelli per la Comunicazione; Barbara Floridia per Formazione e Personale; Paola Taverna per Attivismo locale; Danilo Toninelli per le Campagne elettorali; Ignazio Corrao per Supporto Enti Locali amministrati dal Monimento 5 Stelle; Enrica Sabatini per il Coordinamento e Affari interni.

Per quanto riguarda i team del futuro, hanno ottenuto più preferenze il Team Saiello (6.545, 36.6%) per l'area Imprese; il Team Cioffi (10.153, 61.9%) per l'area Trasporti e Infrastrutture; il team Giarrusso (9.279, 54,7%) per l'area Istruzione, ricerca, cultura; il team D’Orso (4.760, 30.4%) per l'area Giustizia e Affari istituzionali; il team Ciarambino: (7.694, 43.8%) per l'area Sanità; il team Presutto: (5.556, 34.7%) per l'area Economia; il team Pallini (9.650 51.8%) per l'area Lavoro e famiglia. Per le aree tematiche Agricoltura e pesca, Ambiente, Esteri e Unione europea, Innovazione, Sicurezza e Difesa, è risultato automaticamente vincitore l’unico progetto pervenuto che rispettava tutti i requisiti richiesti.

Il primo evento con i nuovi facilitatori si terrà domani a Roma alle 18 al cinema Adriano. "Grazie alla nuova area voto, anche in questa occasione, siamo riusciti a garantire ottime performance in termini di velocità e sicurezza -si sottolinea il Blog delle Stelle- gestendo picchi di oltre 360 richieste al secondo. Fino ad oggi sono state 280 le votazioni su Rousseau e, dal giorno della nascita della piattaforma, gli iscritti hanno potuto esprimere 6.189.436 preferenze! Un trionfo di democrazia!"