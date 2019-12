Pop Bari: Cdm non ancora fissato, Iv 'decreto? aspettiamo di vedere testo'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il Cdm sulla vicenda della banca popolare di Bari non è stato ancora convocato. E stavolta dalle parti di Italia Viva sperano in una 'chiamata' in tempi congrui. Per dire, la ministra Teresa Bellanova domani mattina sarà a Pistoia per un'iniziativa, già fissata, con il settore vivaistico. Gli ultimi contatti con il premier Giuseppe Conte risalgono a ieri notte quando il presidente del Consiglio ha sentito Luigi Marattin. "Abbiamo chiarito tutto", ha detto oggi il premier parlando con i cronisti riferendosi a un contatto con il parlamentare Iv.

Che sia tutto, del tutto, chiarito però non viene confermato da ambienti di Italia Viva. Da Iv si fa sapere che non c'è alcun ostilità a trovare soluzioni per la tutela dei risparmiatori, fermo restando che va distinto questo passaggio dall'accertamento delle responsabilità di Banca Popolare di Bari, capitolo quest'ultimo "che presenta molte opacità da approfondire".

E comunque prima di poter dire che ci sarà l'ok al decreto -in un Cdm che potrebbe svolgersi, a questo punto, nel pomeriggio-sera di domani- Italia Viva specifica di voler leggere il testo. La prassi, si fa notare, con il preconsiglio per esaminare il decreto per passare all'approvazione in Cdm "ieri non è stata rispettata. Non ci si può esprimere su un decreto che non si conosce. Occorre vedere cosa contiene il testo".