Maltempo: a Palermo alberi divelti dal vento e pali della luce danneggiati (2)

(Adnkronos) - Sempre per ragioni di sicurezza e per permettere un controllo sugli alberi, questa mattina viale Diana, all'interno del parco della Favorita, è rimasta chiusa al traffico per un paio d'ore, fino alle 9.30 circa. Interventi anche di Amg per verificare lo stato dei pali dell’illuminazione pubblica. Diverse squadre sono state a lavoro per ripristinare alcune linee aeree danneggiate dal vento e soprattutto per verificare le condizioni di sicurezza di armature e pali della. Una trentina fino adesso gli interventi effettuati in tutta la città, dallo Zen a via Papa Sergio, da via Villagrazia a Cardillo, dal porto di Mondello a via Conte Federico.