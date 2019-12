Palermo: al via restauro Palazzo ex Ministeri

Palermo, 14 dic. (Adnkronos) - Partiranno lunedì 16 dicembre i lavori per la messa in sicurezza e la prima fase del progetto di restauro di Palazzo ex Ministeri, a Palermo. Dopo più di trent’anni dall’acquisto da parte dell’Assemblea regionale siciliana, si tratta del primo importante intervento di consolidamento dell’immobile di corso Vittorio Emanuele, costruito come sede nobiliare nel XVII secolo. A tagliare il nastro, lunedì alle 10.30, sarà il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché che illustrerà alla stampa i dettagli dei lavori.