Palermo: troppe violazioni, sospesa licenza al pub Sottocapo

Palermo, 14 dic. (Adnkronos) - Licenza sospesa per tre mesi allo storico pub 'Sottocapo' di piazza Monte di Pietà, a Palermo. Il provvedimento, emesso dal Suap e che vieta la somministrazione di alimenti e bevande nel locale, arriva dopo l'accertamento di reiterate violazioni amministrative sanzionate e segnalate, nel corso degli ultimi mesi, dalla polizia. In particolare, gli agenti hanno più volte accertato come all’interno del locale venissero somministrate bevande alcoliche a minori, senza averne preventivamente accertata l’età, come prescritto dalla legge. Al titolare del locale erano state già comminate sanzioni per 333,33 euro la prima volta, e 666,66 euro per la seconda.

Il proprietario era stato sanzionato dalla polizia e dalla municipale anche per altre irregolarità, quali l’assenza all’interno del locale dell'etilometro e la mancata esposizione delle tabelle sul divieto di fumo. A ottobre era anche stato segnalato per occupazione abusiva di suolo pubblico e per non aver indicato con apposto cartello la presenza di un sistema di videosorveglianza all’interno del locale.