Pop Bari: Fratoianni, 'qualcuno si dia calmata, non si gioca su pelle risparmiatori'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Francamente non ho ben compreso la ragione per cui ieri sera Italia Viva abbia fatto saltare il consiglio dei ministri che avrebbe dovuto salvare i correntisti della Banca Popolare di Bari. Tocca darsi una calmata e lo dico per l’ennesima volta". Lo scrive su Facebook, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

“Non si gioca sulla pelle dei risparmiatori e non si gioca con il destino - prosegue il parlamentare di Leu - dell’ultimo istituto di credito del Mezzogiorno. Il tessuto produttivo del Sud (e del Paese) non può rischiare di vedere fallire una banca fondamentale, per vederla poi finire magari nelle mani di qualche grossa banca estera".

"Per questo penso che l’idea lanciata poco fa dal Presidente Conte sia corretta”. “Lo Stato ci mette dei soldi e di Banca Popolare Bari si fa una banca del Sud a partecipazione pubblica, - conclude Fratoianni - che si occupi di investimenti e di intervenire nei meccanismi dell’economia reale.”